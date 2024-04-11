Циципас одержал победу над Зверевым и сыграет с Хачановым в 1/4 финала «Мастерса»
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В матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым (пятый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу греческого спортсмена.
Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 14:30 МСК
5
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 3
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|7 7
12
Стефанос Циципас
С. Циципас
Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Циципас в этой встрече дважды подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Зверева 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Циципас встретится с 17-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Турнир завершится 14 апреля.
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