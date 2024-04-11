«Не знаю, какого чёрта ты это сделал». Медведев накричал на судью за вызов физиотерапевта

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев помимо претензий к линейному судье во время матча с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) негодовал и из-за решения судьи на вышке Карлоса Бернардеса вызвать ему физиотерапевта.

Это произошло во втором сете, при счёте 6:5 в пользу Хачанова, на смене сторон.

Фото: Tennis Channel

Медведев (перед этим попросил прощения у физиотерапевта): Карлос, что он здесь делает? Я просил вызвать физио? (криком) Эй, Карлос, разве я просил вызвать физио? 15:30 превратилось в 15:40, потому что Карлос вызвал физио (в сторону супервайзера матча, который подошёл успокоить россиянина), хотя я не просил. Я не знаю, какого чёрта ты это сделал.

Бернардес: у тебя идёт кровь из пальца.

Медведев (супервайзеру): он вызвал ненужного мне физио, но аут не увидел. Почему? Уже второй день подряд, ребята.