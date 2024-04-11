Янник Синнер высказался о своей популярности среди фанатов на турнире в Монте-Карло

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер порассуждал о своей популярности среди фанатов на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Мне нравится. Это радует меня. Кроме того, набирает популярность итальянский теннис. Все теннисисты из Италии отлично справляются со своими задачами. Монте-Карло близко к границам Италии. Здорово быть частью всего, что здесь происходит в эти дни. Я просто стараюсь извлечь из этого максимум пользы. Я очень счастлив», — сказал Синнер после матча со Штруффом.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с победителем матча Хольгер Руне — Григор Димитров. Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.