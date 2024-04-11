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Видеообзор победы Синнера в матче третьего круга турнира в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа (25-я ракетка мира). Игра за выход в четвертьфинал закончилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу представителя Италии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Синнер — Штруфф на турнире в Монте-Карло.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с победителем матча Хольгер Руне — Григор Димитров. Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.