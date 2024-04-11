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Вихлянцева оценила шансы Хачанова обыграть Циципаса в четвертьфинале Монте-Карло

Вихлянцева оценила шансы Хачанова обыграть Циципаса в четвертьфинале Монте-Карло
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила шансы серебряного призёра Олимпиады-2020, 17-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче с греком Стефаносом Циципасом на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Циципас – двукратный чемпион этих соревнований.

«С Циципасом матч будет тяжёлым. Но у Карена есть шансы на победу. Вторая партия матча Стефаноса с Александром Зверевым показывает важную вещь. Если Карен будет играть стабильно, то ему не будет равных вплоть до полуфинальной стадии, где его, вероятно, ждёт встреча с Янником Синнером. Однако итальянцу еще нужно выйти в полуфинал. Но на данный момент Янник даже не даёт задать какие-то вопросы в свою сторону, в частности, о его подготовке к нынешнем сезону», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

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