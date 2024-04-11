Корда стал жертвой грабителей в Монте-Карло. У него украли часы стоимостью в € 300 тыс.

27-я ракетка мира, 23-летний американский теннисист Себастьян Корда попал в неприятную ситуацию за несколько дней до старта грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). На Корду напали двое неизвестных и украли у него часы стоимостью в € 300 тыс., сообщает Monaco-matin.
По информации издания, преступление было совершено 4 апреля в коммуне Ментона, неподалеку от теннисных кортов. В момент нападения Корда спускался по лестнице. Грабители забрали у Себастьяна часы Richard Mille стоимостью в около € 300 тыс.
В данный момент полицией коммуны ведётся расследование. Представителям органов удалось взять образцы ДНК нападавших, также момент преступления был заснят на камеру.
Отметим, что несмотря на нападение Корда всё же выступил в Монте-Карло. Себастьян потерпел поражение (1:6, 2:6) от итальянца Янника Синнера (2) во втором круге соревнований.
Себастьян Корда – сын победителя Открытого чемпионата Австралии – 1998, бывшей второй ракетки мира чеха Петра Корды.
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