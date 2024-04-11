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Корда стал жертвой грабителей в Монте-Карло. У него украли часы стоимостью в € 300 тыс.

Корда стал жертвой грабителей в Монте-Карло. У него украли часы стоимостью в € 300 тыс.
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27-я ракетка мира, 23-летний американский теннисист Себастьян Корда попал в неприятную ситуацию за несколько дней до старта грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). На Корду напали двое неизвестных и украли у него часы стоимостью в € 300 тыс., сообщает Monaco-matin.

По информации издания, преступление было совершено 4 апреля в коммуне Ментона, неподалеку от теннисных кортов. В момент нападения Корда спускался по лестнице. Грабители забрали у Себастьяна часы Richard Mille стоимостью в около € 300 тыс.

В данный момент полицией коммуны ведётся расследование. Представителям органов удалось взять образцы ДНК нападавших, также момент преступления был заснят на камеру.

Отметим, что несмотря на нападение Корда всё же выступил в Монте-Карло. Себастьян потерпел поражение (1:6, 2:6) от итальянца Янника Синнера (2) во втором круге соревнований.

Себастьян Корда – сын победителя Открытого чемпионата Австралии – 1998, бывшей второй ракетки мира чеха Петра Корды.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 14:10 МСК
Себастьян Корда
27
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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