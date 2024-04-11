«Нам нужен VAR». Хачанов высказался о поведении Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 17-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов оценил поведение соотечественника Даниила Медведева в их матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, у Медведева вызвало негодование решение линейного судьи, принятое во втором сете при счёте 5:5 (15:30). Тот не заметил аут после удара Хачанова и позволил продолжить розыгрыш, который Медведев проиграл. В итоге гейм закончился брейком Карена. Отметим, что аут действительно был. При смене сторон у Медведева сначала вызвало агрессию решение судьи на вышке Карлоса Бернардеса вызвать ему физиотерапевта, однако по ходу своего монолога Даниил грубо и с криками оценил и работу линейного судьи, в частности, призывая его «открыть глаза», а также лишить специалиста лицензии. Из-за этого Медведева оштрафовали на очко, сам матч Даниил проиграл Хачанову со счётом 3:6, 5:7.

«Он такой же человек, как и все остальные. Порой все мы немного сходим с ума… Не зашёл ли он слишком далеко? Порой в подобных ситуациях он находит ключи, благодаря которым оборачивает их в свою пользу, преодолевает их, восстанавливает свою энергию… Но иногда это выходит из-под контроля и оборачивается против него. И это нехорошо. Я думаю, что нам нужен не только hawk-eye, но и VAR. Это было бы хорошим нововведением, чтобы проверить, вышел ли мяч за пределы поля, коснулся ли он сетки… Такие ситуации случаются не так часто, но всё же случаются», — приводит слова Хачанова Eurosport.fr.