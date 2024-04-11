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Симона Халеп снялась с турнира в Оэйраше, на который ей предоставили уайлд-кард

Симона Халеп снялась с турнира в Оэйраше, на который ей предоставили уайлд-кард
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп снялась с турнира категории WTA-125 в Оэйраше (Португалия), на который ранее получила уайлд-кард.

«Планы изменились! Моё тело говорит мне, что ему нужно больше времени, чтобы приспособиться к полноценным тренировкам. Я не хочу торопиться в период возвращения, поэтому не сыграю в Оэйраше на следующей неделе», — написала Халеп в своих социальных сетях.

Соревнования в Оэйраше пройдут с 15 по 21 апреля. Первой сеяной стала колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано. Также на турнир заявлены Виктория Голубич (Швейцария), Бернарда Пера (США), Ребека Масарова (Испания) и Клара Таусон (Дания).

Далее Халеп должна выступить на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), на который также получила специальное приглашение от организаторов.

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