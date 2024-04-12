Циципас больше других побеждал на грунтовых «Мастерсах» и «Ролан Гаррос» с 2020 года

Греческий теннисист, 12-я ракетка мира Стефанос Циципас стал единственным игроком, который одержал 50 побед на грунтовых «Мастерсах» и розыгрышах турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», начиная с 2020 года. Это лучший показатель в туре.

Отметим, что сегодня, 12 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с Циципасом в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

Ранее Циципас одержал победу над Александром Зверевым со счётом 7:5, 7:6.