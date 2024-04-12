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Джокович — о провокациях болельщиков: эту победу я посвящаю оркестру

Джокович — о провокациях болельщиков: эту победу я посвящаю оркестру
Новак Джокович
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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на провокации болельщиков, которые освистывали его во время матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) против итальянца Лоренцо Музетти. Ранее спортсмен заявил, что, если его освистывают болельщики, он играет ещё лучше.

«Эту победу я посвящаю оркестру», — написал Джокович в социальных сетях.

Встреча Джоковича с Музетти продлилась 1 час и 59 минут. Первая ракетка мира три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Лоренцо один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 15:50 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Лоренцо Музетти
24
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

За выход в полуфинал Монте-Карло Джокович сразится с 11-м номером рейтинга ATP, представителем Австралии Алексом де Минором.

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