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Синнер повторил достижение Надаля и Джоковича, выйдя в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Синнер повторил достижение Надаля и Джоковича, выйдя в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло
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Вторая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) и установил уникальное достижение.

Синнер стал третьим игроком, которому удавалось выйти в четвертьфиналы каждого из первых четырёх сезонных турниров «Большого шлема» или «Мастерсов» до 23 лет. Ранее подобное удавалось лишь испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю (2007, 2008, 2009) и действующему лидеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу (2009).

Напомним, в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с седьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне. Встреча состоится сегодня, 12 апреля, и начнётся не раньше 14:00 мск. Турнир завершится 14 апреля.

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