Синнер обыграл Руне и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

В матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне (седьмой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. Синнер в этой встрече пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Руне шесть эйсов и шесть двойных ошибок.

В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее победил россиянина Карена Хачанова. Турнир завершится 14 апреля.