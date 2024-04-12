Синнер обыграл Руне и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
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В матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне (седьмой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянского спортсмена.
Монте-Карло. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 14:10 МСК
7
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 8
|3
|
|6 6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. Синнер в этой встрече пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Руне шесть эйсов и шесть двойных ошибок.
В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее победил россиянина Карена Хачанова. Турнир завершится 14 апреля.
Комментарии
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