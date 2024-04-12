«Нужно оставаться людьми». Энен раскритиковала поведение Медведева на «Мастерсе»

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен раскритиковала поведение четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло с французом Гаэлем Монфисом.

Во втором сете встречи Медведев выразил недовольство в связи с тем, что линейный арбитр не зафиксировал удар соперника в аут. Сообщалось, что россиянин во время спора назвал судей «идиотами» и «слепыми».

«Как можно так себя вести? Честно говоря, это ужасно. Конечно, судейские ошибки никогда не бывают приятными. Но игроки сами допускают ошибки, терпят неудачи. Нужно оставаться людьми. В такие моменты проблемы с самообладанием становятся особенно очевидными», — приводит слова Энен Eurosport.