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«Нужно оставаться людьми». Энен раскритиковала поведение Медведева на «Мастерсе»

«Нужно оставаться людьми». Энен раскритиковала поведение Медведева на «Мастерсе»
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен раскритиковала поведение четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло с французом Гаэлем Монфисом.

Во втором сете встречи Медведев выразил недовольство в связи с тем, что линейный арбитр не зафиксировал удар соперника в аут. Сообщалось, что россиянин во время спора назвал судей «идиотами» и «слепыми».

«Как можно так себя вести? Честно говоря, это ужасно. Конечно, судейские ошибки никогда не бывают приятными. Но игроки сами допускают ошибки, терпят неудачи. Нужно оставаться людьми. В такие моменты проблемы с самообладанием становятся особенно очевидными», — приводит слова Энен Eurosport.

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