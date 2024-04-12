Руне после поражения от Синнера впервые за 16 месяцев покинет топ-10 рейтинга ATP

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне впервые за 16 месяцев покинет топ-10 рейтинга ATP. Это произойдёт в грядущий понедельник, 15 апреля.
Дело в том, что Руне потеряет сразу 400 рейтинговых очков из-за поражения в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Хольгер должен был защищать прошлогодний финал, чтобы сохранить позиции в топ-10.
Напомним, в четвертьфинале Монте-Карло 2024 года Руне со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. В лайв-рейтинге подопечный Патрика Муратоглу опустился уже на 12-ю строчку.
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Отметим, что в прошлогоднем финале Монте-Карло Руне проиграл россиянину Андрею Рублёву. В текущем розыгрыше Рублёв и вовсе проиграл в первом же своём матче.
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