Янник Синнер высказался о вызывающем поведении Руне в четвертьфинале Монте-Карло
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил вызывающее поведение седьмого номера рейтинга ATP 20-летнего датчанина Хольгера Руне в их четвертьфинальном матче на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Напомним, Синнер (2) обыграл Руне (7) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. По ходу матча Хольгер, имеющий неоднозначную славу в туре из-за своего поведения, активно спорил с судьёй и проявлял агрессию к трибунам.
Монте-Карло. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 14:10 МСК
7
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|3
|
|6 6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Я слежу за собой. Так бывает. Нет ничего страшного. Устроить небольшой хаос не возбраняется. В прошлом году я это понял. Всё это часть процесса обучения. Даже если бы я проиграл, то снова сделал бы выводы», — сказал Синнер в интервью после матча.
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