Синнер выиграл 25 из 26 матчей на старте сезона. Подобное удавалось лишь шести игрокам
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 25-ю победу в текущем сезоне (из 26 матчей).
Это произошло в четвертьфинальном раунде грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Напомним, в борьбе за полуфинал Синнер (2) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 обыграл седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне (7).
Монте-Карло. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 14:10 МСК
7
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 8
|3
|
|6 6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Интересно, что Синнер стал лишь седьмым игроком в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось одержать 25+ побед в первых 26 матчах года. Ранее это удавалось лишь следующим игрокам:
Джимми Коннорс (США);
Бьорн Борг (Швеция);
Иван Лендл (США);
Джон Макинрой (США);
Роджер Федерер (Швейцария);
Новак Джокович (Сербия).
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