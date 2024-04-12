Синнер выиграл 25 из 26 матчей на старте сезона. Подобное удавалось лишь шести игрокам

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 25-ю победу в текущем сезоне (из 26 матчей).

Это произошло в четвертьфинальном раунде грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Напомним, в борьбе за полуфинал Синнер (2) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 обыграл седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне (7).

Интересно, что Синнер стал лишь седьмым игроком в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось одержать 25+ побед в первых 26 матчах года. Ранее это удавалось лишь следующим игрокам:

Джимми Коннорс (США);

Бьорн Борг (Швеция);

Иван Лендл (США);

Джон Макинрой (США);

Роджер Федерер (Швейцария);

Новак Джокович (Сербия).