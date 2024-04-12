Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о матче с Руне: на первый план вышла физическая подготовленность, рад победе

Синнер — о матче с Руне: на первый план вышла физическая подготовленность, рад победе
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над Хольгером Руне в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Кроме того, итальянец поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с греком Стефаносом Циципасом.

«Эта победа не была лёгкой. Играть с ним всегда непросто. Особенно в таких условиях. Я очень рад, что смог взять верх. Доволен своим уровнем. Сегодня на первый план вышла физическая подготовленность, поэтому было больше затяжных розыгрышей. В целом я чувствовал себя хорошо на корте. С нетерпением жду завтрашнего матча.

Против Стефаноса будет непросто. Он отлично играет. Посмотрим, что с этим можно сделать», — сказал Синнер в послематчевом интервью на корте.

Монте-Карло. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 14:10 МСК
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Отметим, Циципас и Синнер встречались на корте восемь раз. пять раз сильнее оказывался греческий теннисист. На грунтовом покрытии Стефанос выиграл три из четырёх матчей.

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.

Материалы по теме
Фото
«Я тоже человек!» Руне обвинил судью в предвзятости по ходу матча с Синнером в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android