Синнер — о матче с Руне: на первый план вышла физическая подготовленность, рад победе

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над Хольгером Руне в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Кроме того, итальянец поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с греком Стефаносом Циципасом.
«Эта победа не была лёгкой. Играть с ним всегда непросто. Особенно в таких условиях. Я очень рад, что смог взять верх. Доволен своим уровнем. Сегодня на первый план вышла физическая подготовленность, поэтому было больше затяжных розыгрышей. В целом я чувствовал себя хорошо на корте. С нетерпением жду завтрашнего матча.
Против Стефаноса будет непросто. Он отлично играет. Посмотрим, что с этим можно сделать», — сказал Синнер в послематчевом интервью на корте.
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Отметим, Циципас и Синнер встречались на корте восемь раз. пять раз сильнее оказывался греческий теннисист. На грунтовом покрытии Стефанос выиграл три из четырёх матчей.
Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.
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