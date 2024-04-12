Джокович — о матче с де Минором: второй сет был ужасен, мы слишком много ошибались

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу серба.

«Нам обоим было непросто. Он один из самых быстрых игроков в туре. Он возвращает в корт очень много мячей, так не делают 99% игроков. Однако он смог застать меня врасплох несколькими обводящими ударами, особенно во втором сете, когда я вёл с брейком.

Он сказал у сетки, что второй сет был ужасен. Я с ним согласен. Мы не играли на высоком уровне, допустили много невынужденных ошибок, очень часто теряли подачу. Для грунта это вполне нормально, но не так же часто. Однако победа есть победа. Я рад, что прошёл дальше», — сказал Джокович в послематчевом интервью на корте.

Отметим, что во втором сете матча теннисисты семь раз потеряли свою подачу, в том числе шесть раз подряд со счёта 1:0 в пользу Джоковича.