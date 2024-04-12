Видеообзор поражения Хачанова от Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В матче 1/4 финала Хачанов со счётом 4:6, 2:6 проиграл двукратному чемпиону Монте-Карло греку Стефаносу Циципасу (12-й номер мирового рейтинга).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поединка Хачанова с Циципасом в четвертьфинале Монте-Карло.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Циципас в этой встрече семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Хачанова один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
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