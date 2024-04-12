Видео: заметно похудевший Рафаэль Надаль тренируется в Барселоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает тренироваться на грунтовых кортах турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 15 по 21 апреля.

Сегодня, 12 апреля, ряд местных журналистов опубликовали видео с тренировки Надаля. На кадрах отчётливо заметно, что Рафаэль значительно сбавил в весе.

Надаль надеется выступить в Барселоне, однако точной информации по этому поводу на данный момент нет.

Напомним, 37-летний Надаль пытался вернуться в тур на американской серии турниров, однако это не увенчалось успехом, теннисист заявил, что пока не готов к выступлению на подобном уровне. При этом американские зрители всё же увидели Рафаэля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл.