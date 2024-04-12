Новак Джокович рассказал, за что любит теннис

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём отношении к теннису.

— Новак, вы дружили с Коби Брайантом. Я помню, как 10 лет назад он рассказывал о том, что ему больше всего нравится в баскетболе. Говоря о мелочах, которые вызывают любовь к этому виду спорта, он очень забавно выразился, сказав, что ему безумно нравится звук, который издаёт корзина после каждого броска. Что для вас на данном этапе вашей карьеры является теми аспектами или деталями, которые заставляют вас любить этот вид спорта и приносят вам радость?

— К фразе Коби можно добавить ещё кое-что. Для меня это звук удара по мячу. Конечно, есть турниры, где просто громче эхо. Но я про тот звук, когда вы наносите удар по мячу чисто.

Интересно вы подметили. Я вот наслаждаюсь этим только тогда, когда смотрю видеозаписи матчей. Я не получаю удовольствия от этого во время игры, потому что я действительно не слышу этого звука. Как бы странно это ни было, но я как будто полностью нахожусь в другом измерении, где я не слышу звука мяча, удара по нему.

Знаете, я наслаждаюсь тренировочным процессом и соревнованиями, может, не так сильно, как раньше, но тем не менее. Я все ещё получаю удовольствие от этого волнения, от ощущения бабочек в животе перед выходом на корт. Несмотря на то что я сыграл столько матчей в своей жизни, я всё ещё чувствую как нервозность, так и приятную взволнованность, когда выхожу играть.

Кроме того, есть своя прелесть в непредсказуемости. Никто не знает, кто победит. Конечно, ты можешь считаться фаворитом, но суть в том, что чем больше ты сделал до матча, чем лучше подготовился, тем увереннее ты себя чувствуешь, выходя на корт.

Конечно, для каждого это очень индивидуально, но никто не гарантировал вам, что вы будете играть так, как играли на тренировке. На самом деле часто случается так, что на тренировках я играю просто потрясающе, а потом выхожу на корт, и всё совершенно по-другому. Да и наоборот бывает, если уж на то пошло.

Этот трепет перед неизвестностью, когда вы выходите на корт, предвкушаете победу в матче, победу в турнире, думаете о воплощении своей мечты, — это невероятно, в этом есть невероятная сила. Но всё же на корте множество факторов и элементов могут играть против вас, вашего разума и вашей игры. Случиться может всё что угодно, — сказал Джокович на пресс-конференции.