Радукану — о победе над Гарсией: я упорно боролась и смогла переломить ход матча

Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над Каролин Гарсией в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Британка одолела француженку со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Стоит отметить, что Гарсия вела 6:3, 2:0, однако затем Радукану выиграла шесть геймов из семи и забрала второй сет.

«Она была очевидным фаворитом, особенно здесь, во Франции, на грунтовом покрытии. Я смогла переломить ход матча. Я боролась очень упорно, выложилась на все 100%.

Это была очень хорошая проверка для меня, потому что я не так часто проводила матчи на таком уровне. Я более чем довольна своим выступлением и невероятно рада, что принесла команде этот балл, благодаря которому завтрашний день мы встретим со счётом 1:1», — сказала Радукану в послематчевом интервью.

Матчи Кубка Билли Джин Кинг между Францией и Великобританией проходят на грунтовом покрытии в коммуне Ле-Портель.