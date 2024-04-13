Энен — о Джоковиче: он не в лучшей форме, но эта неделя может стать для него идеальной

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала победу Новака Джоковича над Алексом де Минором в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
«Уровень Новака немного тревожит. Но ему нужно найти ритм. На этом покрытии теннисистам приходится выкладываться больше, чем обычно. Розыгрыши становятся более затяжными. Сочетание высокой температуры и грунтового покрытия приводит к тому, что обоим игрокам нужно выложиться на полную. Мы видели, как Алекс де Минор прикладывал лёд к шее.
Однако Новак остаётся очень конкурентоспособным. Возможно, он не в лучшей форме, но эта неделя может стать для него идеальной. Он идёт дальше по сетке и обретает необходимую уверенность», — приводит слова Энен Eurosport.
Напомним, в полуфинале сербский теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
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