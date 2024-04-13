Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энен — о Джоковиче: он не в лучшей форме, но эта неделя может стать для него идеальной

Энен — о Джоковиче: он не в лучшей форме, но эта неделя может стать для него идеальной
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала победу Новака Джоковича над Алексом де Минором в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Уровень Новака немного тревожит. Но ему нужно найти ритм. На этом покрытии теннисистам приходится выкладываться больше, чем обычно. Розыгрыши становятся более затяжными. Сочетание высокой температуры и грунтового покрытия приводит к тому, что обоим игрокам нужно выложиться на полную. Мы видели, как Алекс де Минор прикладывал лёд к шее.

Однако Новак остаётся очень конкурентоспособным. Возможно, он не в лучшей форме, но эта неделя может стать для него идеальной. Он идёт дальше по сетке и обретает необходимую уверенность», — приводит слова Энен Eurosport.

Напомним, в полуфинале сербский теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Монте-Карло. 1/2 финала
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Материалы по теме
Джокович — лучший в истории по проценту побед на «Мастерсах»
Истории
Джокович — лучший в истории по проценту побед на «Мастерсах»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android