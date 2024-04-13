Анна Калинская крупно обыграла Каролину Куль в квалификации на турнир в Шуттгарте

Российская теннисистка и 26-я в рейтинге WTA Анна Калинская обыграла Каролину Куль из Германии в квалификации на турнир WTA-500 в Шутгарте (Германия) со счётом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 9 минут. У обеих теннисисток по три двойные ошибки, Калинская обошла соперницу по подачам навылет, у неё их три, у Куль нет ни одной. Калинской удалось реализовать семь из десяти брейк-пойнтов (70%), в то время как у немки реализовано только два из трёх.

Теперь Калинской предстоит сыграть в финале квалификационного турнира с победительницей пары Катинки фон Дайхманн и Сары Эррани. Их матч идёт в момент написание новости.

В случае победы в финальном матче, Анна Калинская сыграет на турнире в Штутгарте, который начнётся 15 апреля и продолжится до 25-го.