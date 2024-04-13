Диана Шнайдер обыграла Веру Звонарёву на старте квалификации турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Диана Шнайдер, 62-я ракетка мира, одержала победу в первом круге квалификации грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Спортсменка в двух сетах обыграла другую россиянку — 268-ю ракетку мира Веру Звонарёву. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Диана Шнайдер выполнила два эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Веры Звонарёвой — два реализованных брейк-пойнта (100%) и пять двойных ошибок.

За выход в основную сетку турнира Диана Шнайдер поборется с победительницей встречи между Ралукой Шербан (Кипр, 180) и Сарой Бейлек (Чехия, 137). Соперница россиянки определится сегодня, 13 апреля, вечером.