Циципас рассказал, как победа над Синнером повлияет на его уверенность на корте

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 12-я ракетка мира, рассказал, как победа над второй ракеткой мира из Италии Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) повлияет на его уверенность на корте.

«Конечно, мне очень поможет осознание того, что у меня за плечами есть такая победа. Это то, к чему я стремился долгое время. Возвращение к высокому уровню тенниса приносит мне большое удовлетворение. Это был тот тип матчей, в которых вы стремитесь победить.

Отличный день. Надеюсь, что я хорошо проведу восстановление, освежу свой разум и приду завтра ещё более сильным», — сказал Циципас в интервью на корте.

В финале греческий теннисист сыграет либо с Новаком Джоковичем (Сербия, 1), либо с Каспером Руудом (Норвегия, 10).