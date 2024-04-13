Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас рассказал, как победа над Синнером повлияет на его уверенность на корте

Циципас рассказал, как победа над Синнером повлияет на его уверенность на корте
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 12-я ракетка мира, рассказал, как победа над второй ракеткой мира из Италии Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) повлияет на его уверенность на корте.

«Конечно, мне очень поможет осознание того, что у меня за плечами есть такая победа. Это то, к чему я стремился долгое время. Возвращение к высокому уровню тенниса приносит мне большое удовлетворение. Это был тот тип матчей, в которых вы стремитесь победить.

Отличный день. Надеюсь, что я хорошо проведу восстановление, освежу свой разум и приду завтра ещё более сильным», — сказал Циципас в интервью на корте.

В финале греческий теннисист сыграет либо с Новаком Джоковичем (Сербия, 1), либо с Каспером Руудом (Норвегия, 10).

Материалы по теме
Надаль возвращается? Рафа обыграл Рублёва на тренировке и рвётся в бой в Барселоне
Надаль возвращается? Рафа обыграл Рублёва на тренировке и рвётся в бой в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android