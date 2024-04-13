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Синнер высказался об ошибке, которую допустил судья против него в матче с Циципасом

Синнер высказался об ошибке, которую допустил судья против него в матче с Циципасом
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Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об ошибке, которую допустил судья против него в полуфинальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где он играл со Стефаносом Циципасом из Греции. Напомним, при счёте 3:1 40:40 в третьем сете на подаче грека судья не зафиксировал двойную ошибку и отдал очко Циципасу, хотя позднее система показала, что там был аут.

Монте-Карло. 1/2 финала
13 апреля 2024, суббота. 14:45 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Да это произошло. Тут я ничего не могу сделать. Это уже прошлое. Конечно, это трудно принять, это тяжело проглотить, потому что в этот момент я вёл с брейком и играл в отличный теннис. Тактически всё шло в правильном направлении. Но, к сожалению или к счастью, каждый может допускать ошибки. Знаете, я ведь тоже могу ошибаться. Наверное, такие решения привели к судорогам, потому что эти вещи также затрагивают нервную часть мозга (улыбается). И в целом после этого играть нелегко. Хотя я старался что-то поменять, но Стефанос поднял свой уровень», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.

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