Синнер высказался об ошибке, которую допустил судья против него в матче с Циципасом

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об ошибке, которую допустил судья против него в полуфинальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где он играл со Стефаносом Циципасом из Греции. Напомним, при счёте 3:1 40:40 в третьем сете на подаче грека судья не зафиксировал двойную ошибку и отдал очко Циципасу, хотя позднее система показала, что там был аут.

«Да это произошло. Тут я ничего не могу сделать. Это уже прошлое. Конечно, это трудно принять, это тяжело проглотить, потому что в этот момент я вёл с брейком и играл в отличный теннис. Тактически всё шло в правильном направлении. Но, к сожалению или к счастью, каждый может допускать ошибки. Знаете, я ведь тоже могу ошибаться. Наверное, такие решения привели к судорогам, потому что эти вещи также затрагивают нервную часть мозга (улыбается). И в целом после этого играть нелегко. Хотя я старался что-то поменять, но Стефанос поднял свой уровень», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.