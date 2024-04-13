Синнер высказался об ошибке, которую допустил судья против него в матче с Циципасом

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об ошибке, которую допустил судья против него в полуфинальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где он играл со Стефаносом Циципасом из Греции. Напомним, при счёте 3:1 40:40 в третьем сете на подаче грека судья не зафиксировал двойную ошибку и отдал очко Циципасу, хотя позднее система показала, что там был аут.
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
«Да это произошло. Тут я ничего не могу сделать. Это уже прошлое. Конечно, это трудно принять, это тяжело проглотить, потому что в этот момент я вёл с брейком и играл в отличный теннис. Тактически всё шло в правильном направлении. Но, к сожалению или к счастью, каждый может допускать ошибки. Знаете, я ведь тоже могу ошибаться. Наверное, такие решения привели к судорогам, потому что эти вещи также затрагивают нервную часть мозга (улыбается). И в целом после этого играть нелегко. Хотя я старался что-то поменять, но Стефанос поднял свой уровень», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.
- 13 апреля 2024
-
18:54
-
18:24
-
18:20
-
18:01
-
17:47
-
17:34
-
17:23
-
16:57
-
14:44
-
13:14
-
13:00
-
12:36
-
12:26
-
12:09
-
11:52
-
11:34
-
09:52
-
09:32
-
00:51
-
00:26
-
00:24
- 12 апреля 2024
-
23:41
-
23:14
-
22:34
-
22:30
-
22:09
-
21:42
-
21:06
-
20:47
-
20:38
-
19:55
-
19:28
-
19:17
-
18:49
-
18:32