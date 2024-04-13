Фото: Зендея посетила матч 1/2 финала между Циципасом и Синнером в Монте-Карло

Известная американская актриса, певица и модель Зендея сегодня, 13 апреля, посетила полуфинальную встречу на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) между Стефаносом Циципасом из Греции и второй ракеткой мира Янником Синнером. Информацию об этом опубликовал официальный аккаунт турнира, прикрепив фото актрисы.

Фото: Instagram Rolex Monte Carlo Masters

Отмечается, что Зендея пришла на матч вместе со своими коллегами по фильму «Претенденты», который в скором времени выйдет в прокат, — Джошом О'Коннором и Майком Файстом.

Напомним, это не первый раз, когда Зендею замечают на турнире серии «Мастерс». В прошлом месяце она и её молодой человек, известный актёр Том Холланд посетили финал турнира в Индиан-Уэллсе между третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом из Испании и российским теннисистом Даниилом Медведевым.