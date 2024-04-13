Фото: Соболенко и Жабер посетили футбольный матч между «Штутгартом» и «Айнтрахтом»

Сегодня, 13 апреля, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и Онс Жабер из Туниса посетили матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и франкфуртский «Айнтрахт». Соответствующее фото Соболенко выложила в своих социальных сетях.

Напомним, встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Хозяева одержали крупную победу в матче со счётом 3:0. Соболенко выставляла «сториз», посвящённые каждому голу, и болела за хозяев.

Фото: Instagram Aryna Sabalenka

Напомним, последним турниром, на котором играли Соболенко и Жабер, является WTA-1000 в Майами (США). Там белорусская теннисистка проиграла в матче третьего круга украинке Ангелине Калининой со счётом 6:3, 6:2. Спортсменка из Туниса неожиданно уступила во втором круге россиянке Элине Аванесян (6:1, 4:6, 6:3).