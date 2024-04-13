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Свёнтек прокомментировала выход сборной Польши в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Свёнтек прокомментировала выход сборной Польши в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, прокомментировала выход своей сборной в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг. В матче квалификации польские спортсменки со счётом 4:0 по матчам обыграли команду Швейцарии.

«Я очень счастлива и горжусь всеми нами. Это была весёлая неделя. Рада, что могла привести свою команду к финалу. Надеюсь, мы сыграем и в ноябре.

Сейчас я ничего не жду. Просто сосредоточилась на работе. Это уже отличный год, где я стартовала лучше, чем в прошлом сезоне. Чувствую себя довольно уверенно и могу просто наслаждаться игрой, не думая о рейтингах», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Отметим, что также в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг отобрались сборные Австралии, Великобритании, США, Японии и Словакии. Канадки и итальянки как прошлогодние финалистки также сыграют в финальной стадии соревнований.

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