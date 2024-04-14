Циципас — о Line Calling: после введения этой системы на грунте точно будет меньше драмы

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 12-я ракетка мира, поделился мнением о введении в 2025 году системы Electronic Line Calling Live вместо линейных арбитров.

«Line Calling на грунте? Да, точно будет меньше драмы. Это поможет игре стать чище и избежать ошибок и конфликтов, подобных тем, которые мы видели на этой неделе на центральном корте. Теннис заслуживает драмы, но, думаю, всё это должно происходить во время игры на теннисном корте, а не во время ругательств, споров и криков. Это не самая красивая сторона спорта», — сказал Циципас на пресс-конференции после выхода в финал «Мастерса» в Монте-Карло.

Напомним, в полуфинале, где теннисист играл со второй ракеткой мира из Италии Янником Синнером, линейный арбитр не указал на ошибку грека при подаче, хотя позже электронная система показала, что мяч Циципаса улетел в аут.