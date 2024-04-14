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Карлос Алькарас снялся с турнира ATP-500 в Барселоне

Карлос Алькарас снялся с турнира ATP-500 в Барселоне
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, снялся с грунтового турнира категории ATP-500, который пройдёт в Барселоне (Испания) с 15 по 21 апреля. В основной сетке, где спортсмен во втором круге должен был сыграть с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) – Чжан Чжичжэнь (Китай), его заменит лаки-лузер.

Напомним, ранее Алькарас отказался от выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако): спортсмен почувствовал дискомфорт в правой руке на тренировке перед стартом турнира и принял решение сняться с соревнований.

Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира в Барселоне. В 2023 году теннисист в двух сетах финала обыграл грека Стефаноса Циципаса. Несмотря на потерю очков, испанский спортсмен сохранит за собой третью строчку в рейтинге ATP.

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