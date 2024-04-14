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Циципас: удивлён тем, что Зендея каждую неделю ездит тем же маршрутом, что и мы

Циципас: удивлён тем, что Зендея каждую неделю ездит тем же маршрутом, что и мы
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас удивлён интересом Зендеи к теннисным соревнованиям.

Циципас: Знаю Зендею. Ей очень нравится теннис, она часто путешествует.

Журналист: Это из-за премьеры фильма «Претенденты».

Циципас: Фильма «Претенденты»?

Журналист: Да, новый фильм о теннисе.

Циципас: Ничего себе. Нужно будет посмотреть. Видел, что она была в Индиан-Уэллс. Был удивлён тем, что она каждую неделю ездит почти тем же маршрутом, что и мы.

Журналист: Если Зендея на матче, вам приходится быть суперзвездой?

Циципас: Конечно. Когда такие знаменитости на тебя смотрят, нужно выкладываться. В такие моменты ты, можно сказать, являешься представителем тенниса в мире.

Напомним, известная американская актриса, певица и модель Зендея вчера, 13 апреля, посетила полуфинальную встречу на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) между Стефаносом Циципасом из Греции и второй ракеткой мира Янником Синнером.

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