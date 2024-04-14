Полная сетка турнира WTA-250 в Руане

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Стала известная полная турнирная сетка соревнований WTA-250 в Руане (Франция). Они пройдут с 15 апреля по 21 апреля. Всего 28 участников, а общий призовой фонд турнира не назван.

«Чемпионат» предлагает ознакомить с турнирной сеткой соревнований в Рауне:

(1) Анастасия Павлюченкова (Россия) — (WC) Элис Робб (Фанция)

(Q) Робин Монтгомери (США) — Аранча Рус (Нидерланды)

Магда Линет (Польша) — (WC) Эльза Жакемо (Франция)

(Q) Наталия Стеванович (Сербия) — (8) Анна Блинкова (Россия)

(3) Алина Калинина (Украина) — (LD) Ализе Корне (Франция)

Мартина Тревизан (Италия) — (WC) Наоми Осака (Япония)

(Q) Фиона Ферро (Франция) — Элина Аванесян (Россия)

Надия Подорска (Аргентина) — (5) Мирра Андреева (Россия)

(6) Слоан Стивенс (США) — Питон Стирнс (США)

Каролин Плишкова (Чехия) — (Q) Полина Кудерметова (Россия)

Варвара Грачёва (Франция) — Виктория Томова (Болгария)

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — (4) Юань Юэ (Китай)

(7) Клара Бюрель (Франция) — (Q) Катарина Завацкая (Украина)

Нао Хибино (Япония) — (Q) Елена-Габриэла Русе (Румыния)

Анна Шмидлова (Сербия) — Диан Парри (Франция)

Элизабетта Коччаретто (Италия) — (2) Каролин Гарсия (Франция)

Всего пять россиянок примут участие в турнире в Руане