Полная сетка турнира WTA-250 в Руане

Стала известная полная турнирная сетка соревнований WTA-250 в Руане (Франция). Они пройдут с 15 апреля по 21 апреля. Всего 28 участников, а общий призовой фонд турнира не назван.
«Чемпионат» предлагает ознакомить с турнирной сеткой соревнований в Рауне:
(1) Анастасия Павлюченкова (Россия) — (WC) Элис Робб (Фанция)
(Q) Робин Монтгомери (США) — Аранча Рус (Нидерланды)
Магда Линет (Польша) — (WC) Эльза Жакемо (Франция)
(Q) Наталия Стеванович (Сербия) — (8) Анна Блинкова (Россия)
(3) Алина Калинина (Украина) — (LD) Ализе Корне (Франция)
Мартина Тревизан (Италия) — (WC) Наоми Осака (Япония)
(Q) Фиона Ферро (Франция) — Элина Аванесян (Россия)
Надия Подорска (Аргентина) — (5) Мирра Андреева (Россия)
(6) Слоан Стивенс (США) — Питон Стирнс (США)
Каролин Плишкова (Чехия) — (Q) Полина Кудерметова (Россия)
Варвара Грачёва (Франция) — Виктория Томова (Болгария)
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — (4) Юань Юэ (Китай)
(7) Клара Бюрель (Франция) — (Q) Катарина Завацкая (Украина)
Нао Хибино (Япония) — (Q) Елена-Габриэла Русе (Румыния)
Анна Шмидлова (Сербия) — Диан Парри (Франция)
Элизабетта Коччаретто (Италия) — (2) Каролин Гарсия (Франция)
Всего пять россиянок примут участие в турнире в Руане