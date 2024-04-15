Бывший тренер Джоковича Вайда: самая большая мотивация для Новака — Олимпийские игры

Бывший тренер Новака Джоковича, первой ракетки мира, 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Мариан Вайда высказался о мотивации серба продолжать играть, соревнуясь с молодым поколением теннисистов.

«Я думаю, Новак пытается адаптироваться и найти правильный баланс. Он не может играть на всех турнирах так, как раньше. Календарь ATP слишком напряженный, ему приходится делать выбор. Самая большая мотивация для него — турниры «Большого шлема» и Олимпийские игры. Поэтому ему нужно находить время для подготовки именно к ним, а не к другим турнирам. Реальный вопрос в том, удастся ли ему победить с помощью этого нового метода. Потому что, если вы сыграете меньше турниров, вы можете приехать менее подготовленным, чем те, кто сыграл больше вас. Но Новак знает, как это делать, он очень умен, и ни у кого из новых топ-игроков нет такого опыта, даже говоря чисто про его опыт из-за возраста. Также в прошлом году он пропустил несколько турниров, таких как «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, но затем выиграл Roland Garros, дошел до финала Уимблдона и выиграл US Open. Так что я не думаю, что он закончил побеждать, и в этом году он собирается доказать это еще раз», — приводит слова Вайды Ubitennis.