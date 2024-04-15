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Стефанос Циципас высмеял теннисистов, которые спорят с судьями

Стефанос Циципас высмеял теннисистов, которые спорят с судьями
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в шутливой манере высказался об игроках, которые спорят с судьями.

Циципас не назвал конкретных имён, однако интересно, что сделал это он сразу после победы на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) (третьей в карьере). Соревнования отметились немалым количеством скандальных споров теннисистов с судьями, в частности одним из хедлайнеров стал чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, у которого с Циципасом откровенно напряжённые отношения.

«Смотреть, как теннисисты спорят с судьями на вышке – то же самое, что наблюдать, как я убеждаю GPS, что знаю короткий путь», — написал Циципас в своих социальных сетях.

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