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Доминик Тим в двух сетах проиграл 240-й ракетке мира на старте турнира в Мюнхене

Доминик Тим в двух сетах проиграл 240-й ракетке мира на старте турнира в Мюнхене
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В стартовом матче Тим (105-я ракетка мира на текущий момент) со счётом 4:6, 4:6 проиграл 240-й ракетке мира испанцу Алехандро Моро Каньясу (Q). Для Алехандро эта победа стала дебютной на уровне ATP.

Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 18:05 МСК
Алехандро Моро Каньяс
240
Испания
Алехандро Моро Каньяс
А. Моро Каньяс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Доминик Тим
105
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

Встреча Тима с Каньясом продлилась 1 час и 50 минут. В её рамках Тим два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Следующим соперником Каньяса станет 15-я ракетка мира американец Тейлор Фритц (3).

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