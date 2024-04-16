Алькарас поделился подробностями о травме, из-за которой снялся с турнира в Барселоне

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился подробностями о травме, из-за которой он снялся с турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания).

«Всё началось в Монте-Карло. Во время первой тренировки я почувствовал довольно сильный дискомфорт в районе предплечья. В тот момент я подумал, что в этом нет ничего страшного, но выступить на турнире не смог. Я поехал домой, чтобы посмотреть, смогу ли восстановиться, потренироваться, а потом отправиться в Барселону в наилучшей форме.

Мы сделали МРТ в субботу утром, и снимки показывали положительную динамику. Но в воскресенье на тренировке, когда я повышал интенсивность при ударах справа, дискомфорт усиливался.

Мне было очень сложно принять это решение, потому что турнир в Барселоне для меня важен. Хочу вернуться на «Мастерсе» в Мадриде, но не могу быть уверен в этом на 100%. Мы постараемся сделать всё возможное», — приводит слова Алькараса с пресс-конференции портал Punto de Break.

Отметим, «Мастерс» в Мадриде, где Алькарасу предстоит защищать титул, пройдёт c 24 апреля по 5 мая.