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Радукану: в этом году моя подача стала более эффективным оружием

Радукану: в этом году моя подача стала более эффективным оружием
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Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своей текущей форме после победы над Анжеликой Кербер в 1/16 финала турнира в Штутгарте (Германия).

«В этом году я просто много тренируюсь. Наверное, всё дело в тренировках, потому что в декабре я возвращалась в форму после перенесённых операций.

Мне кажется, теперь моя подача стала более эффективным оружием. Кроме того, я черпаю уверенность из тренировок, потому что я действительно на них выкладываюсь, тогда как в прошлом году мне было очень сложно это делать. Ровно год назад я провела последний матч перед операцией. Для меня это своего рода знаковый момент, и я просто чувствую, что за этот год я прошла долгий путь.

Можно ли сказать, что я нахожусь в лучшей форме после победы на US Open? Думаю, да. Эта неделя, безусловно, — вызов для меня. Я совру, если скажу, что не устала, но я предпочитаю сыграть много матчей и чувствовать усталость, чем быть свежей и проигрывать.

Повторюсь, я играю в очень хороший теннис. Я чувствую, что стала больше доминировать на подаче. Думаю, все, с кем я тренировалась, тоже могут это подтвердить», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Штутгарт. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 22:05 МСК
Эмма Радукану
303
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Анжелика Кербер
332
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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