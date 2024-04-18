Радукану: в этом году моя подача стала более эффективным оружием

Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своей текущей форме после победы над Анжеликой Кербер в 1/16 финала турнира в Штутгарте (Германия).
«В этом году я просто много тренируюсь. Наверное, всё дело в тренировках, потому что в декабре я возвращалась в форму после перенесённых операций.
Мне кажется, теперь моя подача стала более эффективным оружием. Кроме того, я черпаю уверенность из тренировок, потому что я действительно на них выкладываюсь, тогда как в прошлом году мне было очень сложно это делать. Ровно год назад я провела последний матч перед операцией. Для меня это своего рода знаковый момент, и я просто чувствую, что за этот год я прошла долгий путь.
Можно ли сказать, что я нахожусь в лучшей форме после победы на US Open? Думаю, да. Эта неделя, безусловно, — вызов для меня. Я совру, если скажу, что не устала, но я предпочитаю сыграть много матчей и чувствовать усталость, чем быть свежей и проигрывать.
Повторюсь, я играю в очень хороший теннис. Я чувствую, что стала больше доминировать на подаче. Думаю, все, с кем я тренировалась, тоже могут это подтвердить», — сказала Радукану на пресс-конференции.
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