Анастасия Павлюченкова проиграла 53-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Руане
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).
В матче второго круга Павлюченкова (1) со счётом 3:6, 6:1, 3:6 проиграла 53-й ракетке мира, представительнице Нидерландов Аранче Рус.
Руан. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 15:45 МСК
22
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|1
|6
53
Аранча Рус
А. Рус
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 14 минут. В её рамках Павлюченкова два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Рус один эйс, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Следующей соперницей Рус в Руане станет 60-й номер рейтинга WTA, представительница Польши Магда Линетт.
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