Де Минор уступил Фису в 1/8 финала турнира АТР-500 в Барселоне

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче 1/8 финала де Минор уступил французу Артюру Фису (36-й номер рейтинга АТР) со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час и 23 минуты.

За это время де Минор выполнил две подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Фиса четыре эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем раунде Фис сыграет с сербом Душаном Лайовичем, который в своём матче победил Алехандро Давидовича-Фокину.

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет $ 2 782 960. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.