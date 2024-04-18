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Де Минор уступил Фису в 1/8 финала турнира АТР-500 в Барселоне

Де Минор уступил Фису в 1/8 финала турнира АТР-500 в Барселоне
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче 1/8 финала де Минор уступил французу Артюру Фису (36-й номер рейтинга АТР) со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час и 23 минуты.

Барселона. 3-й круг
18 апреля 2024, четверг. 19:20 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Артюр Фис
36
Франция
Артюр Фис
А. Фис

За это время де Минор выполнил две подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Фиса четыре эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем раунде Фис сыграет с сербом Душаном Лайовичем, который в своём матче победил Алехандро Давидовича-Фокину.

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет $ 2 782 960. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.

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