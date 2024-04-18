Рууд: я не поеду на «Ролан Гаррос», думая, что выиграю трофей. Теннис так не работает

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд заявил, что не считает себя фаворитом Открытого чемпионата Франции, который пройдёт в Париже (Франция) с 26 мая по 9 июня.

«Я бы очень хотел, чтобы «Ролан Гаррос» завершился моментом моей славы, но я не могу ехать на турнир, думая, что выиграю его, — теннис так не работает. Можно мечтать, быть убеждённым в этом и попытать счастья, но я не собираюсь ехать туда, думая, что это наверняка случится.

За последние два года я сыграл в двух финалах, это фантастический опыт, который заставил меня ещё больше желать титула, но, повторюсь, я не собираюсь отправляться в Париж, ожидая, что выиграю этот трофей», — приводит слова Рууда портал Punto de Break.