«Было очень приятно получить классную машинку». Кузнецова — о победе в Штутгарте-2009

Российская теннисистка, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала о свой победе на турнире WTA в Штутгарте в 2009 году и главном призе соревнований.

«Сейчас идёт женский турнир в Штутгарте. Помню, какой замечательный грунтовый сезон у меня был в 2009 году, и он как раз начался в Штутгарте. На пути к финалу я обыграла Серену Уильямс, Елену Дементьеву и в финале выиграла у Динары Сафиной. Бонусом победителю шёл автомобиль. На турнире принято так, что триумфатору дарят новинку Porsche — и в том году вышел простенький Boxster! Нет, конечно, машина отличная, имею в виду, что в 2009-м Porsche выпустил самый простой вариант из всей серии Boxster. Хотелось бы покруче, конечно, но тоже было очень приятно получить классную машинку, да ещё и вместе с победой на турнире и ещё большей уверенностью в себе, которая помогла мне в дальнейшей победе на «Ролан Гаррос», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Светланы Кузнецовой

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 15 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.