Мирра Андреева — Ангелина Калинина: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Руане

Сегодня, 19 апреля, в рамках грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) пройдёт матч четвертьфинала, в котором за победу поборется российская теннисистка Мирра Андреева, 43-я ракетка мира. Её соперницей будет 32-я ракетка мира украинка Ангелина Калинина. Встреча поставлена последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Ангелины Калининой за выход в полуфинал турнира в Руане.

Отметим, что это будет первая личная встреча спортсменок друг с другом. Для 27-летней Ангелины Калининой лучшим результатом на грунте в карьере было выступление в финале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в 2023 году, а 16-летняя Мирра Андреева в прошлом сезоне играла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде (Испания) и, пройдя через квалификацию, пробивалась в третий круг «Ролан Гаррос».