Мирра Андреева — Ангелина Калинина: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Руане

Сегодня, 19 апреля, в рамках грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) пройдёт матч четвертьфинала, в котором за победу поборется российская теннисистка Мирра Андреева, 43-я ракетка мира. Её соперницей будет 32-я ракетка мира украинка Ангелина Калинина. Встреча поставлена последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Ангелины Калининой за выход в полуфинал турнира в Руане.
Отметим, что это будет первая личная встреча спортсменок друг с другом. Для 27-летней Ангелины Калининой лучшим результатом на грунте в карьере было выступление в финале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в 2023 году, а 16-летняя Мирра Андреева в прошлом сезоне играла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде (Испания) и, пройдя через квалификацию, пробивалась в третий круг «Ролан Гаррос».
- 19 апреля 2024
-
17:30
-
17:17
-
16:47
-
16:23
-
16:08
-
15:47
-
13:22
-
11:39
-
11:29
-
10:47
-
10:17
-
10:12
-
09:26
-
09:16
-
00:57
-
00:48
-
00:37
-
00:21
-
00:18
-
00:11
- 18 апреля 2024
-
23:55
-
23:38
-
23:16
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:26
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:20
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:50