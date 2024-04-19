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Мирра Андреева — Ангелина Калинина: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Руане

Мирра Андреева — Ангелина Калинина: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Руане
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Сегодня, 19 апреля, в рамках грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) пройдёт матч четвертьфинала, в котором за победу поборется российская теннисистка Мирра Андреева, 43-я ракетка мира. Её соперницей будет 32-я ракетка мира украинка Ангелина Калинина. Встреча поставлена последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Ангелины Калининой за выход в полуфинал турнира в Руане.

Отметим, что это будет первая личная встреча спортсменок друг с другом. Для 27-летней Ангелины Калининой лучшим результатом на грунте в карьере было выступление в финале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в 2023 году, а 16-летняя Мирра Андреева в прошлом сезоне играла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде (Испания) и, пройдя через квалификацию, пробивалась в третий круг «Ролан Гаррос».

Руан. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 20:30 МСК
Ангелина Калинина
32
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
43
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Комментарии
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