Хромачёва и Бабош вышли в финал парного разряда турнира WTA-250 в Руане

Российская теннисистка Ирина Хромачёва, 61-я ракетка мира в паре, в дуэте с венгеркой Тимей Бабош (64) вышла в финал парного разряда грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В своём матче полуфинала спортсменки в двух сетах обыграли Саманту Маррей Шаран (Великобритания, 227) и Катаржину Питер (Польша, 84). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За это время Хромачёва и Бабош реализовали четыре брейк-пойнта из шести и спасли все 11 брейк-пойнтов соперниц. Также каждый из дуэтов выполнил по одному эйсу и допустил по одной двойной ошибке.

В финале Хромачёва и Бабош сыграют либо с Оксаной Калашниковой (Грузия, 57) и Нао Хибино (Япония, 85), либо с Майей Лумсден (Великобритания, 76) и Нейктой Бэйнс (Великобритания, 100).