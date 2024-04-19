Петкович — об игре Вондроушовой на грунте: играешь так же хорошо, как и на траве

Бывшая немецкая теннисистка, экс девятая ракетка мира, а ныне комментатор и спортивный журналист Андреа Петкович в интервью на корте после победы Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) высказалась о хорошей игре чешки на грунтовом покрытии.

Петкович: Ты один из немногих игроков, которые одинаково хорошо играют и на грунте, и на траве. Расскажи, в чём твой секрет?

Вондроушова: На грунте — не знаю. Я также не знала, что умею хорошо играть на траве, до Уимблдона в прошлом году.

Напомним, сегодня, 19 апреля, чешская теннисистка победила вторую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 3:6, 6:3, 7:5 в 1/4 финала турнира в Штутгарте.

В 2023 году на тот момент 42-я ракетка мира Маркета Вондроушова в финале Уимблдона обыграла шестую сеяную турнира Онс Жабер из Туниса. Вондроушова стала первой в истории несеяной теннисисткой, выигравшей Уимблдон.