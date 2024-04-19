Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Эмму Радукану

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В своём матче четвертьфинала спортсменка в двух сетах обыграла британку Эмму Радукану. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время Ига Свёнтек реализовала 3 брейк-пойнта из 11 и допустила одну двойную ошибку. На счету Эммы Радукану — один реализованный брейк-пойнт (100%) и две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок в этом матче выполнила по одному эйсу.
За выход в финал турнира действующая чемпионка соревнований Ига Свёнтек поборется с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Это будет восьмая личная встреча спортсменок на корте, текущий счёт по победам в противостоянии — 4-3 в пользу представительницы Казахстана.
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