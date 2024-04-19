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Свёнтек прокомментировала победу над Радукану в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Свёнтек прокомментировала победу над Радукану в четвертьфинале турнира в Штутгарте
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над британской теннисисткой Эммой Радукану в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Напомним, встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу Свёнтек.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 18:25 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Эмма Радукану
303
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Почувствовала ли я, что сейчас в мире никто не играет в теннис лучше меня? Наверное, такое было в 2022 году. Тогда я чувствовала себя по-настоящему великолепно. Сейчас я также продолжаю проводить замечательные турниры, как этот в Штутгарте, которые действительно показывают мне, что вся тяжёлая работа окупается. Спорт в целом окупается. Если вы позаботитесь обо всех этих вещах, которые влияют на вашу производительность, вы добьётесь хороших результатов. Сегодня у меня получилось. И это было достаточно легко», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

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