Свёнтек прокомментировала победу над Радукану в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над британской теннисисткой Эммой Радукану в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Напомним, встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу Свёнтек.

«Почувствовала ли я, что сейчас в мире никто не играет в теннис лучше меня? Наверное, такое было в 2022 году. Тогда я чувствовала себя по-настоящему великолепно. Сейчас я также продолжаю проводить замечательные турниры, как этот в Штутгарте, которые действительно показывают мне, что вся тяжёлая работа окупается. Спорт в целом окупается. Если вы позаботитесь обо всех этих вещах, которые влияют на вашу производительность, вы добьётесь хороших результатов. Сегодня у меня получилось. И это было достаточно легко», — сказала Свёнтек в интервью на корте.