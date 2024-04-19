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Циципас высказался о волевой победе над Диас Акостой в 1/4 финала турнира в Барселоне

Циципас высказался о волевой победе над Диас Акостой в 1/4 финала турнира в Барселоне
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, седьмая ракетка мира, высказался о своей волевой победе над 53-й ракеткой мира из Аргентины Факундо Диас Акостой в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«В матче было несколько моментов, когда я был очень близок к поражению. Это похоже на подъём в гору. Я напомнил себе, что на моей повязке на голове изображена гора и что я должен на неё взобраться. Эта мысль меня поддержала.

Было сложно. Тяжело поддерживать высокий уровень в течение всего матча, и я считаю, что соперник сыграл потрясающе. Факундо выложился полностью. Он хороший игрок на грунте, и он не просто так выиграл в этом сезоне титул ATP. Он доказал это, продемонстрировав сегодня свой уровень на корте.

Я знаю, что за моими плечами много матчей, где мне приходилось отыгрываться, и это помогает. Знаю, что всё возможно. Даже когда я подавал, я был осторожен. Конечно, хочется выкладываться полностью, подавать эйсы, выигрывать очки легко, но грунт ничего не даёт бесплатно.

Я даже напрягался на своей подаче, не буду скрывать. Думаю, что начал сильно сбавлять скорость, но затем это осознал и вернул всё на круги своя, что очень помогло на тай-брейке. Это была психология: я мысленно оказался в неудобном месте и должен был выходить за рамки», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

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