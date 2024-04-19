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Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Руане, проиграв Ангелине Калининой

Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Руане, проиграв Ангелине Калининой
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Российская теннисистка Мирра Андреева, 43-я ракетка мира, не смогла выйти в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В своём матче четвертьфинала спортсменка в двух сетах проиграла 32-й ракетке мира украинке Ангелине Калининой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7.

Руан. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 20:40 МСК
Ангелина Калинина
32
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Мирра Андреева
43
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. За это время Мирра Андреева реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Ангелины Калининой — одна подача навылет, семь реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.

За выход в финал соревнований в Руане Ангелина Калинина поборется с 60-й ракеткой мира из Польши Магдой Линетт. Это будет первая личная встреча теннисисток на корте, ранее они друг с другом не играли.

Сетка турнира WTA-250 в Руане
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Новости. Теннис
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